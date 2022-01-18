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Kayserispor - Başakşehir maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 2021/2022 Sezonu 22. Hafta mücadelesinde, 28 puan 0 averaj ile 12. sırada yer alan Kayserispor, 34 puan 10 averaj ile 4. sırada yer alan Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

18 Ocak 2022, Salı 23:34 Son Güncelleme:
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Kayserispor - Başakşehir maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'de son 6 iç sahada maç kaybetmeyen Kayserispor, son 6 dış sahada yenilgi almayan Başakşehir'i ağırlayacak.

Kayserispor, son maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısındaki vasat görüntüsünü ikinci yarı tam tersine çeviren ekip karşılaşma sonunda 1 puanı hat etti. Hikmet Karaman'ın daha önce çalıştırdığı takımlardan alışkın olduğumuz mücadeleci, disiplinli ve özellikle iç sahada kaybetmeyen takım görüntüsündeler. Tecrübeli teknik direktör formda ve dinlenmiş bir Başakşehir takımına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Alanyaspor son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Konyaspor ile oynayacakları maç ertelendi. Emre hocanın takımını daha dinamik görmemiz muhtemel. Topu kontrol etmelerini ve oyunu rakip yarı sahada oynamalarını bekleyebiliriz. Başakşehir'de skor üstünlüğü yaratacak yetenekli isimleri var, ancak Kayserispor kendi evinde kolay bir rakip değil.

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