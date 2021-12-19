Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağıran taraftara tepki gösteren Ali Çamlı, "Maçın hakkı beraberlikti, berabere kaldık. Tribünlerden 'Hikmet istifa' deniyor, neyin istifası arkadaşlar. Hikmet hocayı gönderelim, kimi getireceksiniz? Daha iyisini mi bulacaksınız? Çok ayıp ediyorlar. Kayserispor kesinlikle başarılı olacak. 'Hoca istifa' sözleri ile hoca göndermeyiz arkadaşlar. Ne zaman hocanın başarısız olduğunu görürsek o zaman göndeririz. Öne geçtiğimiz maçlarda 17 puan kaybetmişiz, doğru söylüyorsunuz. Elimizde olanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz kaybetmeyi ister miyiz?" diye konuştu.

Açıklaması sırasında taraftarın serzenişi ile karşılaşan Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, " Transfer yasağı geldi, açtırın o zaman da iyi futbolcular alalım" dedi.

Çamlı açıklamasının devamında, "Bakacağız arkadaşlar, biz bunun derdindeyiz. Yasak geçmiş dönemlerden geldi. Seyirci müsterih olsun. Bu takım başarılı olacak. Biz sadece seyirciden pozitif olmalarını istiyoruz. Seyirci sadece sabırlı olsun. Şimdi seyredeceğiniz bir Kayserisporunuz olmayacaktı. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Taraftarlarımız da lütfen takımımıza destek olmaya çalışsın. Takımın durumu ve transfer yasağı hakkında daha sonra açıklama yaparız. Bu takım başarılı olacak, emin olun" ifadelerini kullandı.

DHA