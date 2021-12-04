Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 'in 15. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını deknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek.

Geride kalan 14 hafta sonunda 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 16 puan topladı. Yarın Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçı saat 13.30’da başlayacak ve karşılaşma da Halil Umut Meler düdük çalacak. (İHA)