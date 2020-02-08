Kayserispor - Antalyaspor maç sonucu: 2 - 2

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. İki takımında önemli pozisyonlara girdiği maçta ev sahibi adına golleri Mensah ve Pedro Henrique, Antalyaspor adına golleri Sinan Gümüş ve Fredy attı. Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski de maçta süre aldı.





Maçtan dakikalar

15. dakikada Hakan Özmert’in ortaladığı topla ceza sahası sol iç çaprazında buluşan Chico’nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

21. dakikada orta sahada buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar taşıyan Djedje’nin sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22. dakikada Campanharo ikili mücadelede topu rakip oyuncudan aldı. Campanharo’nun ceza saha içerisine gönderdiği topla buluşan Mesanovic kaleciyi çalımladı, ancak savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.

40. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza alanındaki Kudriashov’un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada Kudriashov, ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Lopes’in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gençerler, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 45 1. dakikada Sinan Gümüş’ün kullandığı penaltıda top filelere gitti: 1-1

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

46. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Mesanovic kafayı vurdu kaleciden seken topa Pedro Henrique dokundu ve golü attı: 2-1

62.dakikada savunmanın arkasına sarkan Mesanovic plase vuruşunu yaptı ancak kaleci Boffin topu çıkardı.

79.dakikada oyuna sonradan giren Podolski ceza sahasında topu aldı hemen vurdu ve golü attı ancak VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı

83.dakikada sol kanattan Kudryasov'un pasında gelişine Fredy vurdu top köşeden filelere gitti: 2-2

90+3.dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıay kalan Sinan Gümüş uygun durumda şutunu vurdu top üstten auta gitti.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi.











