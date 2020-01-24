Kayserispor - Ankaragücü (CANLI)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor Ligde 12 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, haftaya 12 puanla 17. sırada girdi. Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla son sırada yer alıyor. İki takımda haftayı galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario

MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill





Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 14.00’te başlayan müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor-Ankaragücü 36. Kez

Süper Lig’in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü 36.kez karşılaşacak. Geride kalan 35 maçta Hes Kablo Kayserispor 14 kez kazanırken, Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 10 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 57 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 44 gol atabildi. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor’un elde ettiği en farklı galibiyet ise 2011-2012 sezonunda 5-0’lık sonuç oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.

İşte 2 takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri:

2019/2020 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Ankaragücü 0-2

2018/2019 Ankaragücü-Kayserispor 3-1

2011/2012 Ankaragücü-Kayserispor 0-5

2011/2012 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2010/2011 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2010/2011 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2009/2010 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

2009/2010 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2008/2009 Kayserispor-Ankaragücü 2-0

2008/2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3

2007/2008 Kayserispor-Ankaragücü 0-2

2007/2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2006/2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4

2006/2007 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2005/2006 Kayserispor-Ankaragücü 1-2

2005/2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

2004/2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2

2004/2005 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1997/1998 Ankaragücü-Kayserispor 6-3

1997/1998 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1995/1996 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Ankaragücü 4-1

1994/1995 Ankaragücü-Kayserispor 1-5

1994/1995 Kayserispor-Ankaragücü 4-2

1993/1994 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

1993/1994 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

1992/1993 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1992/1993 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1985/1986 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Ankaragücü 0-1

1974/1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1974/1975 Kayserispor-Ankaragücü 0-0

1973/1974 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1973/1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2