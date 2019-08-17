Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 3 puan mücadelesi verecek. Yeni kadrosuyla sezona başlayacak Kayserispor sahasında rakibini yenerek üç puanla başlamak istiyor. Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Erol Bulut ile deplasmanda rakibini mağlup etmek istiyor.

Kayserispor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Hakan, Sakıp, Abdennour, Paulain, Emirhan, Şamil, Djedje, Bilal, Rienstra, Henrique, Umut

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Juanfran, Steven Caulker, Welinton De Souza, Siopis, İsaac Sackey, Efecan Karaca, Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse

Bilet fiyatları: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Güney Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Misafir Tribün 25 TL



