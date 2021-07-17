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Kayserispor, Aaron Lennon ile yollarını ayırdı

Kayserispor kulübü, İngiliz oyuncu Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Kayserispor, Aaron Lennon ile yollarını ayırdı

Kayserispor kulübü, ünlü İngiliz oyuncu Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezon takıma katılan Lennon, 36 maça çıkarken 5 asist yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teşekkürler Aaron Lennon!

Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



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