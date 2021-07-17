Kayserispor, Aaron Lennon ile yollarını ayırdı

Kayserispor kulübü, ünlü İngiliz oyuncu Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezon takıma katılan Lennon, 36 maça çıkarken 5 asist yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teşekkürler Aaron Lennon!
Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1416490756886384642