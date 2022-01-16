Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig 'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde son 5 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Sarı kırmızılılar son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken,18.haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere, ligin 19.haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor 3-0, ligin 20.haftasında Altay’ı 1-0 ve ligin 21.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 7 gol atan Kayserispor kalesinde ise 3 gol gördü.

28 puanı bulunan Kayserispor ligin son 22. haftasında Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Carlos Mane ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Carlos Mane ligin 21.haftasında Adana Yeni Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor maçında takımının tek golünü attı. Adana Demirspor maçında oyuna 61.dakikada Miguel Cardoso’nun yerine dahil olan Carlos Mane 87.dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan Carlos Mane sarı kırmızılı forma ile ligde ilk golünü attı. Carlos Mane bu sezon ligde 21 maçta forma giydi.



