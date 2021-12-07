Kayserispor 3 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mame Baba Thiam’in golleri ile rakibini 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor galibiyeti ile kötü gidişat dur diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 15. hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. 15 hafta sonrasında 19 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, haftayı 13. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ’a konuk olacak.

Mame Thiam 6. golünü attı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 6. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta Mame Thiam 2 gol attı. Ligde geride kalan 15 maç sonunda 19 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Geride kalan 15 lig maçının 12'sinde forma giyen Senegalli oyuncu 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Bu sezon transfer edilen Mame Baba Thiam, Başakşehir, Galatasaray (2), Karagümrük (1) ve Antalyaspor (2) maçlarında goller atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Gavranovic ve Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü.

Süper Ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor’da Mario Gavranovic 34. dakikada Dimitrios Kolovetsios ise 58. dakikada çift sarı kartlardan kırmızı kart gören isimler oldu. Kayserispor 3 puan mücadelesinde Antalyaspor maçını 9 kişi tamamlayıp önemli bir galibiyet elde etti.

Sarı kırmızılı takımın iki önemli ismi Mario Gavranovic ile Dimitrios Kolovetsios, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Berna Gözbaşı: 9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Antalyaspor maçının ikinci yarısında 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Antalyaspor galibiyetinin keyfi yaşanıyor. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, son zamanların en önemli müsabakasına çıktıklarını ve sıkıntılı bir süreçten sonra galip geldiklerini söyledi. Başkan Gözbaşı açıklamasında; "Antalyaspor maçı bizim çok önemliydi. Tüm teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Böylesi önemli bir maçta 9 kişi kalmamıza rağmen muhteşem mücadele veren oyuncularımızın her birini anlından öpüyorum. Bizim için ligdeki yerimiz açısından çok önemli bir maçtı. Bana göre 9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı. İkinci yarı benim için çok zor geçti. 9 kişi kaldıktan sonra inanın maçı izleyemedim heyecandan. Eksik kalmamıza rağmen sahada oyunların yerini destek ile dolduran taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki haftalarda taraftarımızdan stadyumu daha fazla doldurmalarını bekliyorum. Biz taraftarımızla varız ve onlarla birlikte 3 puanı aldık" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: İyi oyundan ziyade sonuç önemliydi

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Antalyaspor maçında iyi futboldan ziyade sonucun bizim için önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 15. haftasında evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor maçında 9 kişi kalmasına rağmen kazanarak haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Antalyaspor maçında iyi futboldan ziyade 3 puanın önemli olduğunu belirten Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu maçta iyi futboldan ziyade sonuç bizim için önemliydi ve o iyi sonucu da aldık Kayseri’ye hayırlı olsun. İnşallah ilerleye haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Taraftarların desteğine de teşekkür eden Ali Çamlı, hakem kararları ile ilgili de yorum yapmaktan kaçındı.

İHA