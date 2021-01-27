Kayserispor, 20 maçta 19 puan topladı

Kayserispor, 21 hafta süren ligin ilk yarısında 5 galibiyet 4 beraberlik alırken 11 kez mağlup oldu. Kayserispor ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Ankaragücü, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir maçlarından 3'er puan çıkardı. Sarı Kırmızılılar, 3 kez sahasında 2 kez de deplasmanda kazandı. Ligin en çok mağlup olan takımları arasında yer alan sarı kırmızılı ekip 19 puan toplayıp 17.sırada yeraldı.

Ligin ilk yarısında oynadığı 20 maçta rakip filelere 14 gol gönderen Kayserispor, ağlarında ise 26 gol görerek -12 gol averajı yakaladı. Sarı Kırmızılı ekip, topladığı 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerine yer aldı.

İHA