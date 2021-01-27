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Kayserispor 20 maçta 14 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 20 maçta 14 gol attı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 10:25 Son Güncelleme:
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Kayserispor 20 maçta 14 gol attı

Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 20 maçta rakip ağlara 14 gol atabildi. Sarı Kırmızılı ekip, ligin ilk yarısının en az gol atan takımı oldu.

21 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor atına en çok gol atan isim Pedro Henrique oldu. Brezilyalı isim 4 gole imza koyarken Denis Alibec, Wilfried Kanga ve Dimitrios Kolovetsios da 2'şer gol attı. Zoran Kvrzic, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği, kendi kalesine) 1'er gol attılar.

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