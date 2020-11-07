Kayserispor 10 loca satışa çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Locaların kapasitesinin yarısı kadar tribüne taraftar girebilir' kararı sonrasında kuzey ve Güney tribünde bulunan localara taraftar alacak olan Hes Kablo Kayserispor, 10 locayı satışa çıkardı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden 'Tek maçlık loca satışına başlanmıştır' şeklinde yapılan açıklamada, Kadir Has Stadı Doğu tribününde bulunan 10 adet locanın satışa çıkarıldığı duyuruldu. 6'şar kişi olan Doğu Tribün locaları 938 TL gibi bir rakama satışa çıkarıldı. Kayserispor kulübü, bu vesile ile hem taraftarın bir nebze olsun tribün hasreti dindirmiş olacak hem de kulübe gelir sağlayacak.

İHA