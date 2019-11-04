9 haftadır galibiyeti bulunmayan Kayserispor, dün Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı. İstikbal Mobilya Kayserispor’da ‘böyle umursamaz takım görmedim’ diyerek teknik direktörlüğü bırakan Samet Aybaba’nın yerine gelen ve ilk kez sahne alan Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’e muhteşem bir dönüş yaptı. Tecrübeli hoca Bülent Uygun, ligin 9. haftasında 4-0 yenildikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Uygun, Fenerbahçe karşısında Rienstra, Hasan Hüseyin Acar ve Pedro Henrique’nin yerine Abdennour, Djedje ve Adebayor’a 11’de şans verdi. Mücadelenin ilk yarısında şanslar bulan, fakat bu fırsatları kolayca harcayan Kayserispor, 58. dakikada hedefe ulaştı. Bernard Mensah’ın güzel pasıyla buluşan Umut Bulut, kaleci Altay’ı mağlup ederek, takımını öne geçirdi. Kayserispor, bu galibiyetle beraber ligde Fenerbahçe ile üst üste oynadığı 3 maçı da kazandı.

‘İnananlarla başaracağız’

Teknik direktör Bülent Uygun, maç sonu şunları söyledi: “Tabii bismillah dedik başladık. Zor bir süreçteydi Kayserispor camiası. 3 gün içinde takım içinde analiz yaptık. İzleyen herkesin çok keyif aldığını düşünüyorum. Kayserispor bugün (dün) galibiyeti hak etti, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum.

‘Benim kaderim...’

Sezon başından beri kazanamadıkları için oyuncular entropi oluşmuştu. Buna engel olmaya çalıştık, kazanmayı başardık. Ligin daha başındayız, bu süreci başarıp en alttan çıkarız umarım. Ben kariyerimde hep son sıralardaki takımları çalıştırdım, benim kaderim herhalde. Orta Doğu’da da öyleydi. Bu sürecin içindeki başarılarımızı Kayserispor’da inanan oyuncularla da başaracağız.”