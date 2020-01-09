Kayseri’nin gözü Aslan’da

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki’nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah’ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti. Antalya’da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray’dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek. Sarı-Kırmızılılar’ın ayrıca Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Orkan Çınar’ı da kiralık olarak renklerine bağlamak adına görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.