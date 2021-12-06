Son 4 maçta aldığı 3 galibiyet ile tırmanışa geçen Antalyaspor, Kayserispor ile deplasmanda kapıştı. Sarı Kırmızılılar, maça hızlı başladı. Topun arkasına geçen Akdeniz ekibi, hızlı hücumlarla etkili olmak istedi fakat karşılaşmaya şok bir giriş yaptı. 11'de Hosseini'nin uzun pasında Thiam ağları sarstı: 1-0. Birkaç dakika sonra Poli elle oynadı, Thiam bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 14'te penaltı öncesinde itirazdan sarı kart gören Gavranovic, 34'te bir kez daha itiraz ile çift sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Antalya, eksik rakibi karşısında bastırdı. Kolovetsios, 58'de ikinci sarıdan atılınca ev sahibi 9 kişi kaldı.

2 şut, 2 gol

Antalya, iki kırmızı sonrasında tüm oyunu rakip sahaya yıktı. Kırmızı Beyazlılar, tüm hücumcularını sahaya sürdü.Nuri Şahin'in ekibi kalan sürede adeta rakibinin yarı sahayı bile geçmesine şans tanımadı fakat kaleci Lung engeline takıldı. 3 maçtır kazanamayan Kayseri, 2 isabetli şutta 2 gol bulduğu maçta müthiş bir mücadele örneği gösterip, zafere uzandı. Antalya'nın, özellikle Kayseri'nin 9 kişi olduğu bölümde bir türlü çözüm üretememesi gözlerden kaçmadı. İkinci devrede Kayseri tek bir şut bile çekemezken, Antalyaspor ise yüzde 82 topla oynama oranı ile rakip kaleyi tam 16 kez yokladı.

90+ Mertcan Polat