Kayseri’den altın vuruş

Ligin inişli-çıkışlı performans sergileyen iki takımı; kimi zaman beklenmedik sonuçlar alarak, kimi zaman da sürpriz mağlubiyetler ile herkesi şaşırtan Kasımpaşa ve Kayseri kapıştı. Mücadele de tam bahsettiğimiz şekilde inişli çıkışlı bir şekilde geçti. İlk 30 dakikada tempo çok düşüktü. Oyunlarını rakip sahaya yıkmakta zorlanan iki takım, pasif ataklarla kaleye gitmeye çalıştı. 30. dakikadan sonra vites bir anda yükseldi. Gelişigüzel şekilde hücuma çıkan iki takım, arka alanda büyük boşluklar bıraktı. Paşa’nın kalecisi Ertuğrul, 22 ve 44’te hayati kurtarışlara imza attı. İkinci devrede ise yağmurun etkisiyle ağırlaşmaya başlayan zemin zaten ağır oynanan oyunu, iyice dibe çekti.

Kırılma anı...

Son dakikalar heyecan fırtınasına sahne oldu. 90.dakikada İstanbul ekibinin yıldızı Varga, karşı karşıya pozisyonda kaleci Doğan’ı geçemedi. Maçın kırılma anı da bu pozisyon oldu. 4 dakika sonra kazanılan kornerde yaşanan karambolde Uğur Demirok, olması gerektiği yerdeydi. 32 yaşındaki savunmacı, son nefeste takımını zafere götürdü. Dan Petrescu yönetiminde kritik bir galibiyet daha alan Sarı-Kırmızılılar, ateşten çıkmanın sevincini yaşadı.

Mertcan Polat