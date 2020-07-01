Kayseri’de yıldızlar yok

Sivasspor’u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah’tan bu hafta faydalanamayacak. İki oyuncunun da sarı kart cezası var