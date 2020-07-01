Kayseri’de yıldızlar yok
Sivasspor’u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah’tan bu hafta faydalanamayacak
Sivasspor’u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah’tan bu hafta faydalanamayacak. İki oyuncunun da sarı kart cezası var