Kayseri’de yıldızlar yok

Sivasspor’u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah’tan bu hafta faydalanamayacak

01 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Kayseri’de yıldızlar yok

Sivasspor’u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah’tan bu hafta faydalanamayacak. İki oyuncunun da sarı kart cezası var

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