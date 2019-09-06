Kayseri´de uluslararası bisiklet yarışları başlıyor

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş, işbirliği ile düzenlenen müsabakalar 6 Eylül´de Grand Prix Velo Erciyes, 7-8 Eylül´de Tour Of Central Anatolia yarışları ile start alıyor. 2020´de Japonya´da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan organizasyona İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn Fas, Cezayir, Afrika´dan Eritre ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 16 ülkeden 150 profesyonel sporcu katılıyor. Usta pedalcılar uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için 3 gün boyunca Kayseri’de 430 kilometre pedal çevirecek. Develi´den başlayacak olan tur, Tomarza istikametinde devam edip, tekrar Develi’de son bulacak.

Tour of Central Anatolia turu 2,2 uluslararası puan türünde yapılacak. 7 Eylül tarihinde Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayacak müsabakalar, Bünyan istikametinden devam edecek. 133 kilometre uzunluğundaki parkur, Kayseri Bilim Merkezi önünde son bulacak. 8 Eylül´de ise Kayseri Valiliği önünden start alacak müsabakalar 152 kilometre boyunca pedal çevirerek Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarışacak. Müsabakalar 20 Eylül´de Grand Prix Erciyes, 21-22 Eylül tarihlerinde ise Tour of Kayseri yarışları ile devam edecek.

DHA



