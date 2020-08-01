Kayseri’de gündem Prosinecki

Küme düşme kararının kalkmasının ardından Süper Lig macerası önümüzdeki sezon da devam edecek olan Kayserispor’da gündem hoca. Başkan Berna Gözbaşı, görevi sürdürecek. Gözbaşı’nın planı, ne olursa olsun teknik adam olarak Robert Prosinecki’yi takımda tutmak. Tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesinin bitmesinin ardından tatile çıkmıştı. Prosinecki’nin kalmaya ikna edilmesi halinde hemen transfer çalışmalarına başlanacak. En kritik isim ise tartışmasız büyüklerin radarındaki Bernard Mensah.