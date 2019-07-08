Kayseri’de Djedje tamam

Ziya Alkurt ve Mert Kula’dan sonra genç forvet Ömer Uzun’u transfer eden Kayserispor’da bir süredir görüşmelerin devam ettiği Brice Djedje’de de sona gelindi.

Geride kalan sezonu Ankaragücü’nde geçiren ve lig biter bitmez alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesh eden Djedje ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferle ilgili kalan birkaç küçük pürüzün giderilmesinin ardından başarılı oyuncuyla sözleşme imzalanacak.

Sağ bek ve orta saha mevkilerinde forma giyebilen Djedje, önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kayserispor, Avusturya kampına kadar transferi tam anlamıyla bitirmek istiyor.