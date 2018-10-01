Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Stat: Argıncık 1 Nolu

Saha Komiseri: Hamit Şen

Belsinspor U-17: Muhammet Yenidoğan x (Dk. 8 Kurşat Kamlı x), Ömer Söyler x, Habib Duru x, Uğur Alper x, Eren Ayyıldız x, Görkem Gültekin x (Dk. 44 Hüseyin Ünel x), Yasin Beyhan x (Dk. 62 Kağan Ünsel x), Volkan Bedir x, Yasin Koşgel x, Okan Öcel x, Mehmet Sarp x

Gençlerbirliği U-17: Eray Şahin xx, Fatih Aktaş xx, Serhat Pakır xx, Necati Kelek xx, Burak Karabulut xx (Dk.49 Vural Avcı xx), Eren Demir xx, Hasan Pamuk xx (Dk.41 Hüseyin Uytum xx), Sezai Küçük xxx (Dk.59 Erdoğan Bağcı xx), Umut Yerşilyurt xxxx (Dk.59 Yunus Emre Şahin xx), Hacı Mert Cingöz x (Dk.49 Ersem Bağcı xxx), Batuhan Tekin xx

Goller: Dk.1 Sezai Küçük, Dk.8 ve 34 Hasan Pamuk, Dk.13, 23 ve 26 Umut Yeşilyurt, Dk.28 Eren Demir, Dk.42 Fatih Aktaş, Dk.48 Necati Kelek, Dk.57 ve 60 Ersem Bağcı, Dk.70 Hüseyin Uytum, Dk.75 Batuhan Tekin (Gençlerbirliği)