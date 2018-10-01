Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nun güçlü ekibi Gençlerbirliği, ligde son sıralara demir atan rakibi Belsinspor'u 13-0 gibi farklı bir skor ile yenerek yoluna üç puan ile devam etti.

01 Ekim 2018, Pazartesi 12:01
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Stat: Argıncık 1 Nolu 

Saha Komiseri: Hamit Şen 

Belsinspor U-17: Muhammet Yenidoğan x (Dk. 8 Kurşat Kamlı x), Ömer Söyler x, Habib Duru x, Uğur Alper x, Eren Ayyıldız x, Görkem Gültekin x (Dk. 44 Hüseyin Ünel x), Yasin Beyhan x (Dk. 62 Kağan Ünsel x), Volkan Bedir x, Yasin Koşgel x, Okan Öcel x, Mehmet Sarp x 

Gençlerbirliği U-17: Eray Şahin xx, Fatih Aktaş xx, Serhat Pakır xx, Necati Kelek xx, Burak Karabulut xx (Dk.49 Vural Avcı xx), Eren Demir xx, Hasan Pamuk xx (Dk.41 Hüseyin Uytum xx), Sezai Küçük xxx (Dk.59 Erdoğan Bağcı xx), Umut Yerşilyurt xxxx (Dk.59 Yunus Emre Şahin xx), Hacı Mert Cingöz x (Dk.49 Ersem Bağcı xxx), Batuhan Tekin xx 

Goller: Dk.1 Sezai Küçük, Dk.8 ve 34 Hasan Pamuk, Dk.13, 23 ve 26 Umut Yeşilyurt, Dk.28 Eren Demir, Dk.42 Fatih Aktaş, Dk.48 Necati Kelek, Dk.57 ve 60 Ersem Bağcı, Dk.70 Hüseyin Uytum, Dk.75 Batuhan Tekin (Gençlerbirliği) 

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