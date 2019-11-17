Kayseri OSB Teknik Koleji - Özel Hatay Doğuş Okulları: 3-0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı grup maçında OSB Teknik Koleji Spor sahasında Özel Hatay Doğuş Okulları'nı 3-0 mağlup etti.

17 Kasım 2019, Pazar 19:40
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Kayseri OSB Teknik Koleji - Özel Hatay Doğuş Okulları: 3-0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı grup maçında OSB Teknik Koleji Spor sahasında Özel Hatay Doğuş Okulları'nı 3-0 mağlup etti.

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Hasta

OSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeynep Ülkü,  Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Perihan Öztürk, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal

ÖZEL HATAY DOĞUŞ OKULLARI: Nazlı Özkan, Zeynep Budak, Zekiye Öfkeli, Tansu Boztepe, Özlem Yunus, Aslı Özek, Selen Yıldız

SETLER: 3-0 (25-14, 25-18, 25-11)

SÜRE:  61 dakika (20, 23, 18)

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