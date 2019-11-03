Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü maç sonucu: 3-0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 6'ıncı grubun ilk haftasında Gaziantep Zeugma Spor Kulübü'nü konuk eden OSB Teknik Koleji Spor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

03 Kasım 2019, Pazar 23:13
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Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü maç sonucu: 3-0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 6'ıncı grubun ilk haftasında Gaziantep Zeugma Spor Kulübü'nü konuk eden OSB Teknik Koleji Spor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Ömer Açıcı, Mustafa Hasta

OSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal GAZİANTEP ZEUGMA SPOR KULÜBÜ: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma Melike

SETLER: 3-0 (25 -14, 25 - 15, 25 - 15)

SÜRE: 64 dakika (22, 20, 22)

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