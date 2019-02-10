Türkiye Voleybol 2'nci Lig Bayanlar 5’inci grupta Play-Off mücadelesi veren Kayseri takımı OSB Teknik Koleji Atletikspor, son iç saha maçında Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor’u 3-0 yendi.
SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Gülseda Dursun
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Sedef Kılıçaslan, Sevcan Eyi, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, (Ebru Şenel, Beyza Dursun, Hande Albayrak, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Rabia Nehir Tezcan, Eda Ünal)
SEYHAN BELEDİYESPOR: Buse Akyol, Sinem Erkul, Merve Erkikçe, Aysima Özfidan, Aslı Orhan, Merve Adıbelli (Sıla Özdemir, Aleyna Salman, Nazife Kaplan, Cemre, Simge İnce, Petek, Berna Şahbazoğlu)
SETLER: 25-12, 25-8, 25-13
SÜRE: 52 (17, 17, 18)
İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)