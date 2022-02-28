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Kayseri Kadın FK-Hakkarigücü maç sonucu: 0-4

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Hakkarigücü'ne 4-0'lık skorla yenildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 18:48 Son Güncelleme:
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Kayseri Kadın FK-Hakkarigücü maç sonucu: 0-4

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Hakkarigücü'ne 4-0'lık skorla yenildi.

STAT: Sümer 1Nolu 

HAKEMLER: Mehmet Altıparmak Muhammed, Emin Çolak, Kadir Çelikbaş

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, (Dk.46 Melike) Alina (Dk.70 Yağmur) İrem, Aysun, Saniye, Cansel (Dk.46 Mualla) Şeyma (Dk.30 Gülşen ) İlayda, Sona, Rabia Behlül, (Dk.80 Elif ) Elmas

HAKKARİGÜCÜ: Aytaj, Nergiz, Damla, Süheyla, Özlem, Khojasheva, Racheal Zulu, Jereko, Diyan, (Dk.63 Nursel ) Aycan (Dk.75 Hatice) Ahialey

GOLLER: Dk.15 Damla, Dk.20 Aycan, Dk.40 ve 49 Jereko (Hakkarigücü)

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