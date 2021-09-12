Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon öncesi teknik heyet ve yeni transferleri düzenlendiği basın toplantısı ile tanıttı. Gazete Kayseri'den Memduh Borazan'ın haberine göre diye; Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kayseri Emar Grup FK, 2021-2022 sezonu “Merhaba” dedi. The Emar Grup Delexu Otel’de düzenlenen imza törenine Kayseri Emar Grup FK Başkanı Emre Arıkan, Başkan Yardımcıları Emrah Arıakn, Oğulcan Karahan, Teknik Direktör Harun Aydoslu, futbolular ve aileleri katıldı. BAL’da şampiyonluğu hedefleyen Kayseri temsilcisi Kayseri Emar Grup FK, iç transferde 9, dış transferde ise 13 isme imza attırdı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig‘de ilk sezonu olmasına rağmen adından kısa zamanda söz ettiren Kayseri Emar Grup FK çeyrek finalde veda etmişti. Yeni sezon öncesi kolları erken sıvayarak transferlerini tamamlayan Emar Grup FK yarın topbaşı yapacak. Sarı-Siyahlılar, The Emar Grup Delexu Otel’de imza şov yaptı.

Kayseri Emar Grup FK iç transferde Abdulsamet Karakoyun, Mehmet Başer, Çağatay Polatdemir, Mehmet Turan Karamahmut, Ercan Çifçi, Onur Kaya, Hakan Bahran, Burak Arslan, Hakan Çıtak ile nikah tazeleyen Kayseri ekibi, dış transferde Hasan Göksu (Darıca Gençlerbirliği), Halil Karataş (Bağçılarspor), Murat Demirezen (Kütahya Belediyespor), Gökhan Açıkgöz (Fatsa Belediyespor), İsmail Bulut (Fatsa Belediyespor), Yakup Türkmen (Yukatel Kayserispor) Mutsfa Yerli (Kayseri Şekerspor), Emre Erol (Kahraman Belediyespor), Eray Akyol (Tavşanı Linyitspor), Tolga Yıldız (Amasya 1968 Spor), M.Fatih Demirezen (Develispor), Halil Akhan (Hendekspor) ve Miraç Furkan Türközü (Kullar 1975 Spor).