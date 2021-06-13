Kayseri EMAR Grup FK - Çorum Çimentospor: 2-1

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
STAT: Atatürk Yan Saha
HAKEMLER: Arif Subaşı, Gökhan Apaydın, Abdulkadir İleri
KAYSERİ EMAR GRUP FK: Volkan, Onur, Ali Yakup (Dk. 84 Hakan), Mehmet Şükrü (Dk. 76 Mehmet Turan), Nizamettin (Dk. 76 İliyaz), Ahmet, Kaan Yüksel, Çağatay, Kaan Akar (Dk.83 Emre), Kubilay, Bulut (Dk.64 Ercan)
ÇORUM ÇİMENTOSPOR: Mehmet - Zafer, Nuri Can, Sefa Akın, Bilge Kaan (Dk. 76 Mücahit), Emre (Dk. 78 Ali), Sadık Yücel, Yavuz Burak (Dk. 63 Özgür), İbrahim Enes, Osman Murat (Dk. 70 Umut), Mustafa (Dk.78 İsmail)
GOL: Dk. 36 Kaan Akar, Dk. 72 Onur (Kayseri EMAR Grup FK) - Dk.90+3 Umut (Çorum Çimentospor)
Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Bölge 5'inci Grup ikinci haftasında Kayseri EMAR Grup FK, sahasında Çorum Çimentospor'u 2-1 yendi.
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