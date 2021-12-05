Daha önce 6 kez isim değişikliğine giden ve 2021-22 sezonuna maddi sıkıntılarla giren Bellona Kayseri Basketbol'da yerli ve yabancı sporculardan ayrılanlar olmuştu. Geçen hafta kulüp başkanı Ömer Yağmur'un istifa ettiği Bellona Kayseri Basketbol'da ligin 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi de başantrenör Ayhan Avcı istifa etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün oynanan Beşiktaş maçı öncesi Ayhan Avcı takımdan ayrıldı. Beşiktaş maçına takımı yardımcı antrenör Selim Aldağ çıkarttı. (DHA)