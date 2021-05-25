Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Gizem Sezer, Renata Brezinova ve Brooque Williams’ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.

Kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün 3 yeni oyuncuyu daha kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlki daha önce formamızı giyen Gizem Sezer tekrardan başarımız için ter dökecek. Diğer iki oyuncu, Çekya’dan Renata Brezinova ve ABD’li Brooque Williams. Kadromuzun şekillenmesiyle beraber yeni sezon hazırlıklarımız kısa sürede başlayacak. Kurduğumuz yeni kadroyla birlikte geçmişteki başarılı günlerimize tekrardan ulaşmak istiyoruz."