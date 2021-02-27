Kayseri Basketbol-Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 92-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92 - 74'lük sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Birevim Elazığ İl Özel İdare'den 19 sayı ile Emma Jean Cannon oldu. Ev sahibi takımın en skorer isimleri 15 sayı ile Kalani Brown ve Glory Bassey Johnson oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Can Mavisu, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu, Serdar Saraç

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 8, Zeynep Öykü 3, Melis 8, Ayşegül 3, Gülse 5, Cansu, Fatma, Brown 15, Jonhson 15, Laksa 13, Esra 8, Harris 14

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze 8, Nazlı, Naile 8, Esma 2, Sera 3, Şuğranur 11, Nuran 13, Cannon 19, Baric 10

1'İNCİ PERİYOT: 22 - 17

DEVRE: 53 - 35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75 - 56