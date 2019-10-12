Kayseri, Aybaba’yı resmen açıkladı

Ligin ilk 7 haftasında yalnızca 3 puan toplayan Kayserispor’da Başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman istifa etmişti.

Yapılan yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanlığına Hamdi Elcuman getirilmişti. Elcuman, teknik direktörlük koltuğu için geçtiğimiz günlerde Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Taraflar dün sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Elcuman, “Aybaba’ya teşekkür ediyorum, bizi hiç ikiletmedi. Teklifimiz sonrası ’Benim bu şehre vefa borcum var’ dedi” ifadelerini kullandı.

Aybaba da, “İyi bir kadromuz var, doğru kullanacağız. Çok çalışacağız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki Kasımpaşa maçını kazanarak iyi başlamak istiyoruz” dedi.