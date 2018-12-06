Kayseri Atletik Spor Kulübü, tescillendi. Kulüp marka ve logosu için Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan başvuru kabul edildi ve tescillendi.

2014 yılından bu yana Kayseri'de futbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösteren ve Türk sporuna hizmet etmeye çalışan Kayseri Atletik Spor Kulübü tescillendi. Kayseri Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Sporun yeni yüzü olmaya gayret eden kulübümüz ve logomuz tescillendi. Ulusal liglerde ve turnuvalarda Kayseri'yi temsil etme gururunu taşıyan kulübümüz, Kayseri halkının tevazu gösterip sahiplendiği ve bize emanet ettiği bu markayı koruma zorunluluğu nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru neticesinde "Kayseri Atletik Spor Kulübü" marka ve logosu tescil edilmiştir. Kulübümüze hayırlı olsun" dedi.

Başkan Adil Özhan, her kategoride başarılı olmayı arzu ettiklerini söyleyerek "erkek futbol takımı ve bayan voleybol takımı ile zirveyi kovalıyoruz. Kulüp yapımız, tam bir profesyonel takım gibi işliyor" dedi.

İHA