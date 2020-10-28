Kayra Sayit: Olimpiyatlarda da altın istiyorum

Budapeşte Grand Slam'de erkekler 81 kiloda mücadele eden judocularımızdan Vedat Albayrak ve kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Kayra Sayit altın madalya kazanmıştı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile milli sporcularımız Kayra Sayit ve Mert Şişmanlar, Macaristan dönüşünde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

SEZER HUYSUZ: BU BAŞARI ÇOCUKLARIN OLİMPİYAT HEDEFLERİNİ TEKRARDAN YENİLEMELERİ İÇİN ÖNEMLİYDİ

Türkiye tarihinde judoda ilk kez bir grand slam'in 2 altın madalya ile tamamlandığının altını çizen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Madalyadan önce aslında 8 aylık aranın ardından çocukları görme açısından gittiğimiz bir müsabaka oldu. Hem başarılı olmamız hem de çocukların performansını izlemek bizim için önemliydi. Burada 4 aylık kamp sürecini bitirdi çocuklar, 4 ay sonra resmi bir müsabakaya girdiler. Bu, çocukların kendilerini tekrardan motive etmeleri, olimpiyat hedeflerini tekrardan yenilemeleri ve durumlarını görmek için önemliydi. Katıldığımız müsabakalar bizim için ölçü oldu. Kayra'yı da Vedat'ı da Mert'i de katılan bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü, 8 ay aranın ardından güzel bir başlangıç oldu. Türkiye tarihinde de ilk kez bir grand slam'i 2 tane altın madalya ile tamamlamış olduk. Grand Slam'i de 3'üncü sırada bitirdik. Bu da bizim için başarı anlamında güzeldi" ifadelerini kullandı.

KAYRA SAYİT: AVRUPA VE DÜNYANIN ARDINDAN OLİMPİYATLARDA DA ALTIN MADALYA İSTİYORUM

Altın madalyanın sahibi olan Kayra Sayit ise pandemi sürecinde zor bir dönemden geçtiklerini ama yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirtti. Kayra Sayit, "Biraz daha zor ama federasyonumuz organizasyonu çok güzel yapıyor. Herkesle antrenmanlar yapıyoruz. Şimdi 3-4 ay daha çalışacağız. Kondisyonumuz da iyi. 2 altın madalya ile döndük. Çalışmalara devam ediyoruz. Avrupa ve dünyanın ardından olimpiyatlarda da altın madalya gerekiyor. Olimpiyatlardaki rakiplerimi tanıyorum. Daha fazla çalışmam lazım. Sonrasında bakacağız" şeklinde konuştu.

MERT ŞİŞMANLAR: ALINAN ALTIN MADALYALAR ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR İÇİN MOTİVASYON OLDU

Pandemi sürecinin ardından ilk kez tatamiye çıktıklarını vurgulayan milli judocu Mert Şişmanlar, "Zorlu bir süreçten sonra ilk defa bir maç için Macaristan'ın Budapeşte kentine gittik. Takımımızın formu güzeldi. Toplamda 2 altın madalya ile döndük. Herkes sonuna kadar elinden geleni yaptı, güzel müsabakalar oldu. Eminim ki bu madalyalar önümüzdeki maçlar için güzel motivasyon oldu. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Daha sonra gelecek yıl olimpiyatlar var. Oraya tam gaz hazırlanmaya devam edeceğiz. Zaten yoğun bir kamp döneminden geçtik, devam da ediyoruz. İnşallah seneye her şey güzel olacak. Takım halinde bu başarımızı olimpiyat arenasında da taçlandıracağız" dedi.

"HER SPORCU GİBİ OLİMPİYATLARA GİTMEK BENİM DE HAYALİM"

Hayalinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen Mert, "Her sporcu gibi olimpiyatlara gitmek benim de hayalim. Aslında bu bir hayal değil, hedef. Ben de olimpiyatlara gitmek istiyorum. Orada çıkıp, sonuna kadar mücadelemi verip, altın madalya almak istiyorum. Bunun için çalışıyorum, inşallah hedeflerime ulaşacağım" diye konuştu.

DHA