2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da 5'inci olan Kayra Sayit, ilk turda Kamerun'dan Vanessa Hortace Mballa Atangana'yı waza-ari ile mağlup ederek 2'nci tura yükseldi. Sayit, ikinci turda Ukrayna'dan Yelezaveta Kalanina'yı ippon ile yenerek çeyrek finale çıktı. Kayra Sayit, çeyrek finalde Japonya'dan Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu ve repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşılaştı ve maçı ippon ile kazanarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kayra, bronz madalya için karşılaştığı Fransız Romane Dicko'ya yenildi ve 2016 Rio'da olduğu gibi olimpiyatları 5'ncilikle tamamladı.

Kayra Sayit'in elde ettiği başarılar ise kariyeri ise şu şekilde:

2017 Bakü 4. İslami Oyunları "altın"

2017 Antalya Grand Prix "altın"

2018 Tarragano Akdeniz Oyunları "altın"

2019 Marakeş Grand Prix "altın"

2019 Perth Okyanus Açık "altın"

2020 Budapeşte Grand Slam "altın"

2021 Lizbon Büyükler Avrupa Şampiyonası "altın"

2017 Bakü Grand Slam "gümüş"

2018 Bakü Büyükler Dünya Şampiyonası "bronz"

2019 Tokyo Büyükler Dünya Şampiyonası "bronz"

2019 Antalya Grand Prix "bronz"

2019 Tel Aviv Grand Prix "bronz"

2021 Doha Masters "bronz"

DHA