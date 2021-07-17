Kayısı Kupası-Büyükler Yaz Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

Iğdır’da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen "Kayısı Kupası-Büyükler Yaz Kupası Tenis Turnuvası" final müsabakalarıyla tamamlandı. Valilik, belediyenin katkılarıyla Alagöz Holding sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya, 33 ilden 148 sporcu katıldı.

Turnuvada tek kadınlarda Esila Toklu, tek erkeklerde Gökalp Ayar, çift kadınlarda Feyza Ebrar Aydın ile Pelin Çolak, çift erkeklerde ise Gökalp Ayar ve Ferdi Bryan Tangal birinci oldu

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır Ovası’nda düzenlenen tenis turnuvasının finalinin yapıldığını hatırlattı.

Önümüzdeki yıl da organizasyona ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden Sarıibrahim, "Iğdır Ovası’nda, Serhat coğrafyasında sporun, kardeşliğin, barışın yayıldığı ve büyüdüğü günleri görmek istiyoruz. Allah sporcularımızın yollarını ve bahtlarını açık etsin." dedi.

Turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu çalışmayı onlar organize etti. Biz de elimizden geldiğince turnuvaya çorbada tuzumuz olsun diye katkıda bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Iğdır’ımız ve gençlerimiz böyle büyüyecek. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sarıibrahim, Alagöz, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve protokol üyeleri tarafından kayısı konulan kupalar sporculara verildi.

AA