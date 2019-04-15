Kayıp kral Mbaye Diagne!

Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne, Fenerbahçe maçında yine hayal kırıklığı yaşattı.

15 Nisan 2019, Pazartesi 06:27
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Kayıp kral Mbaye Diagne!

Süper Lig’de ara transferin en büyük bombası kuşkusuz Mbaye Diagne’ydi. Kasımpaşa formasıyla 34 maça 32 gol sığdıran Senagalli yıldız, Galatasaray’ın en büyük şampiyonluk hamlesi olarak rekor bir bedelle takıma kazandırılmıştı.

Bonservisine 10 milyon Euro ödenen başarılı oyuncu, ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayla 3’ü penaltıdan 4 gol sevinci yaşasa da dün akşam büyük beklentilerle sahaya çıktı. Ancak yine hayal kırıklığı yaşattı. İstediği pozisyonlara bir türlü giremeyen Diagne, sadece 23 kez topla buluşabildi, attığı tek şut ise kaleyi bulmadı.

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