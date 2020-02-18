‘Kaybettiğimiz Altı Kardelen Alp Disiplini’ müsabakaları adıyla düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmaların sonrasında dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, Alp Disiplini Teknik Kurul Üyesi Yavuz Kıyıcı, Milli takım antrenörleri ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.

SILA KARA’YA PLAKET

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, geçtiğimiz günlerde teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran ve Slovenya’da ‘kahraman’ ilan edilen milli kayakçı Sıla Kara’ya plaket takdim etti. Sıla Kara ile gurur duyduklarını ifade eden Ali Oto, “Sporcumuz büyük bir kahramanlık örneği ortaya koydu. Kendisine federasyonumuz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA