Kayakta 23 organizasyonda, 3 bin sporcu yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) bu sezon ulusal anlamdaki 23 organizasyonda, 3 bin sporcuyu pistlere çıkardı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda Erzurum-Palandöken, Bursa-Uludağ, Kayseri-Erciyes, Erzincan, Kars-Sarıkamış, Bolu-Gerede, Bitlis, Ardahan ve Sivas’ta bulunan kayak merkezlerinde 23 ulusal organizasyon gerçekleştirilirken, bu yarışlarda çeşitli illerden 3 bin sporcu yarışma imkanı buldu.

Kayak milli takımları da uluslararası arenada tecrübesini arttırırken, özellikle alp disiplinindeki FIS kupalarında başarılı bir sezon geride kaldı.

Sporcular geride kalan organizasyonlarda 3’er altın ve bronz madalyanın yanı sıra 1 gümüş olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Ali Oto, federasyonunun 13 Eylül 2018’de gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrasında başkanlık koltuğuna oturan yeni isim oldu.

- Ali Oto: "Biz büyüyen bir aileyiz"

Ankara’da 13 Eylül 2018’de yapılan olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Ali Oto, göreve geldikten hemen sonra sezon planlamasını yaptıklarını ve başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti.

Kısa bir zamanda yarışmaların planlamasını yaptıklarını aktaran Oto, "Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Özellikle ülkemizde yaptığımız uluslararası müsabakalarda sporcularımızın tecrübesinin artmasını sağladık. Bu sezon organizasyonlarda 3 bin sporcumuzu yarıştırdık. Sporcularımızın madalyalarını vermenin gururunu yaşadık." görüşlerine yer verdi.

Başkan Oto, kendilerine destek veren kulüplere, antrenörlere ve sporculara da teşekkür ederek, "Kısa bir zaman içerisinde Antalya’da kulüp temsilcilerimiz ve antrenörlerimizle sezonu değerlendirip, yeni sezonun planlamasını yapmayı düşünüyoruz. Yurt dışında ülkemizi temsil eden milli takımlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz büyüyen bir aileyiz. Önümüzdeki sezon daha planlı ve programlı davranacağız." ifadelerini kullandı.

AA