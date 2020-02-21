Kayaklı Koşu Milli Takımı, FIS Gerede Kupası’nda yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 21-23 Şubat tarihlerinde Bolu’nun Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi’nde düzenlenecek.

Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Lüksemburg’dan kayakçıların katılacağı yarışlarda Türkiye’yi 19 sporcu temsil edecek.

Açıklamada, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto’nun, "Gerede, kayaklı koşu merkezlerimizden en önemlisi. Geçtiğimiz sezon güzel yarışmalar yaptık. Bu yıl önemli bir organizasyona daha imza atıyoruz. Kayaklı koşu branşında iyi bir yere geleceğimize inanıyoruz. FIS müsabakalarında yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.



