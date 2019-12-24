Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışı Erzurum'da başlıyor. 24-26 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde organize edilecek yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve Nijerya'dan sporcu katılıyor.

Müsabakaların ilk gününde erkekler ve bayanlarda 1.6 sprint serbest teknik yarışı, ikinci gününde ise erkeklerde 10 km, kadınlarda da 5 km klasik teknik yarışları gerçekleşecek.

Organizasyonun Teknik Delegesi Necati Kaplan, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileyerek, "Her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Yarınki yarışmalar son derece keyifli geçeceğe benziyor. Katılımcı ülkelere ve Milli takım sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

DHA