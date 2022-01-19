Kayaklı Koşu Eleme Yarışları tamamlandı

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde iki gün süren organizasyona 22 ilden toplam 461 sporcu katıldı. İlk gün klasik stil, ikinci gün ise serbest stil müsabakalarının koşulduğu yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışmaları yerinde izleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyona katılan tüm illere, kulüplere, yöneticilere, antrenör ve sporculara teşekkür etti. Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları Federasyon Başkanı Ali Oto, Başkanvekili Cafer Nuroğlu, Yönetim kurulu üyeleri Haydar Çetinkaya, Süleyman Yıldırım, Mustafa Yıkıcı, Erzurum İl Temsilcisi Taner Döşkaya ve katılımcılar tarafından verildi. (DHA)