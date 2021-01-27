Kayakla Atlama Milli Takımı, Erzurum’da çalışmalarını sürdürüyor

Kayakla Atlama Milli Takımı, Erzurum’da çalışmalarına devam ediyor. Erzurum Atlama Kuleleri’nde antrenmanlarına devam eden milli takımın kampı 30 Ocak tarihine kadar sürecek. 31 Ocak’ta Almanya’ya geçecek milliler, olimpiyat puanı için 8 tane FIS yarışmalarına katılacak.

Milli takımın antrenörlüğünü Frank Nejc yaparken, yardımcı antrenörlük görevini ise Samet Karta üstleniyor. Kayakla Atlama Milli Takımı kampında Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen yer alıyor.