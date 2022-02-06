Kayakla Atlama milli sporcusu İpçioğlu, bu sezonun en iyi atlayışını gerçekleştirerek, 11 Şubat’ta geniş tepe elemelerinde mücadele edecek. Milli sporcunun performansını değerlendiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Arda ile gurur duymaya devam ediyoruz. Bu sezon bizi her platformda başarıyla temsil etti. Finali çok az bir farkla kaçırdı ama olsun sporcumuz üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Kendisini ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.

DHA