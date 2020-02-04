Kayak Sporu Nasıl Yapılır? Kayak Teknikleri Ve Branşları Neler?

Kayak sporu; insanların kar üstünde batmayıp, kayarak ilerleyebilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Kayak Nedir?

Hem karın kaslarını, hem bacak kaslarını hem de kalçaları çalıştıran kayak sporu; denge, kondisyon ve hızla beraber yapılan bir sporudur. Mutlak disiplini gerektiren kayak sporuna başlamadan önce, kesinlikle bir eğitmen ile beraber dönüş, duruş, düşme, kayma gibi bütün detaylar öğrenilmeli ve uygulamalarla beraber tecrübe edinilmesi gereklidir.

Kayak Sporu Nasıl Yapılır?

Kayak yapılırken, kişi seviyesine göre pist seçmeli ve ilk başlarda takımla hareket edilmelidir. Kayarken disiplinli ve dairesel dönüşlerin yapılmasına dikkat edilmeli, hareketler ise dikkatli gerçekleştirilmelidir. Ani hareketlerin denge kaybına yol açacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dizler her daim kıvrık vaziyette tutulmalı ve düşerken de bu pozisyonun korunması gereklidir. Düşüldüğünde yeniden ayağa kalmak adına çaba sarf edilmemelidir. Tamamıyla durana dek yerde beklenmelidir. Kişi yolundaki tümsek ve kayalara karşı dikkatli olmalıdır.

Kayakçılar, çevresindeki başka insanları düşünerek, onlara zarar vermeyip onları tehlikeye düşürmeyecek şekilde hareket etmelidir. Herkes takip edilebilir ve dışarıdan görülebilir biçimde kaymalıdır. Bununla beraber birey kendini; arazi vaziyeti, yoğunluk, kar gibi durumlara göre kendi deneyimleriyle ayarlamalıdır.

Arkadan gelecek kayakçı önde bulunan kişileri risk altına sokmayacak biçimde iz tercihi yapmalıdır. Yukarıdan, sağdan veya soldan arzu edildiği gibi öndeki kayakçı geçilebilir fakat geçiş yaparken, kayakçı ile arada yeterli mesafe bırakılmalıdır. Durmak gerekmediği sürece pist üzerinde durulmamalıdır. Düşüldüğü takdirde ise anında pist terk edilmeye çalışılmalıdır.

Kayak Teknikleri ve Branşları Neler?

Kayak teknikleri ve branşları; Kuzey kombine, Alp disiplini, free ride, kayak ile atlama, free style, skibob, carving, skywall, monoski, telemark, boarder cross, half pipe, biatlon, snowboard, kayaklı koşu, skiboarding şeklindedir.

Kayağa Gitmeden Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Kayakta, başka branşlardan ayrı şekilde rakıma bağlı olan riskler bulunmaktadır. Bu; nefes ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Bundan ötürü dolaşım problemi bulunanların 2500 metre üzerine çıkılması önerilmemektedir.

Kayak Malzemeleri Nelerdir?

Kadın, erkek ve çocuk olmak üzere üç değişik tür kayak malzemeleri bulunmaktadır. Kadın ve çocuklar adına kayak malzemeleri daha hafif olmaktadır. Kişi kendisine en uygun kayak uzunluğunu belirlemekten ziyade kilo, performans ve boy beklentisi gibi şartlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Uzun kayaklar hızlıyken, dengeyi daha iyi sağlar. Kısa kayaklar ise dönüşleri çevik bir biçimde gerçekleştirir. Eğer kayağa yeni başlanıyorsa omza kadar; orta düzeyde kayağa hakim olunmuşsa ayak- burun seviyesinde olan kayak kullanılabilir.

Kayak Sporu ve Sağlık

Kayak sporu yapılırken, sağlığa da dikkat etmek gerekir. Kişi, yeterli su tükettiğinden emin olmalı ve kaymadan önce 15 dakika boyunca ısınma hareketleri yapılmalıdır. Güneş kremi veya nemlendirici kullanılmalıdır.

Kar ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Kaza sırasında kişiye kolay şekilde ulaşılması adına gereken teknik cihazlar bireyin yanında bulundurulmalıdır. Birey yorulduğu anda kaymaya ara vererek karnını doyurmalıdır. Günlük olarak mutlaka 3000 kalori gereksinimi karşılanmalıdır. Kan şekerinin düşmesi sebebiyle denge sorunu yaşanılabilir.

Kayak Sporunu Yapmak Tehlikeli Olabilir mi?

Kayak sporu; dışarıdan cesaret isteyen, tehlike içeren spor gibi görünüyor olsa bile eğitmenler tarafından herkesçe yapılması mümkün olan bir spor şeklinde tanımlanmaktadır. İlk önce kişi kendine güvenmeli ve bedeni üzerinde kontrol sahibi olmalıdır.

Kayak tesisine gidildiği zaman önce düzlük bir yerde ana hareketler, dengede durma, kayak kontrolü şeklindeki durumlar öğrenilmelidir. Ardından dönüşlere geçilmektedir. Fakat bundan sonra daha yüksek bir yere çıkıp uzmanlar ile beraber kayak yapılmaktadır. Kayak dışarıdan görüldüğü gibi tehlikeli bir spor değildir.