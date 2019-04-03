Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, bu sezon 23 organizasyonda 3 bin sporcunun yarıştığını belirterek, "Başarılı bir sezonu geride bıraktık" dedi.

Sezon değerlendirmesi yapan Ali Oto, büyüyen bir camia olduklarını belirterek, "Göreve geldikten hemen sonra sezonu açtık. Çok kısa bir zamanda yarışmalarımızın planlamasını yaptık ve harekete geçtik. Özellikle ülkemizde yaptığımız Uluslararası müsabakalar ile sporcularımızın tecrübesinin artmasını sağladık. Bu sezon organizasyonlarımızda 3 bin sporcumuzu yarıştırdık. Sporcularımızın madalyalarını vermenin gururunu yaşadık. Bize destek olan ve yarışmalarımıza katılan kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporculara teşekkür ediyoruz. Kısa bir zaman içerisinde Antalya'da kulüp temsilcilerimiz ve antrenörlerimizle birlikte sezonu değerlendirip yeni sezonun ise planlamasını yapmayı düşünüyoruz. Yurtdışında Ülkemizi temsil eden milli takımlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz büyüyen bir aileyiz. Önümüzdeki sezona daha planlı, programlı davranacağız" dedi.

Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, geçen sezonla ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

"Türkiye Kayak Federasyonu Milli takımları Uluslararası arenada yer aldı. Özellikle alp disiplininde FIS Kupalarında başarılı bir sezonu geride bıraktık. Sporcularımız katıldıkları organizasyonlarda 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Alp Disiplininde Milli sporcularımız önemli organizasyonlara katılarak ülkemizi temsil ettiler. Pakistan'da yapılan FIS Kupasında Berkin Usta 2 altın madalya kazandı. Bulgaristan'da yapılan FIS BORA Kupası'nda sporcumuz Tıriel Luca Abramoviç bronz madalya, Pomporova'daki FIS yarışmalarında da Sıla Kara yine bronz madalya kazandı.

Kayaklı Koşu'da Balkan Kupası'nda Ayşenur Duman ve Zozan Malkoç bronz madalya, Makedonya'da gerçekleşen FIS Çocuk kupasında Oğuzhan Ayyıldız altın, Abdullah Yılmaz ise gümüş madalya elde etti.

Rusya'da düzenlenen Kayakla Atlama FIS COC yarışmalarında milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu ilk 30 sporcu arasında girerek finale adını yazdırdı. Elde ettiği bu derece ile olimpiyat kotası için büyük önem taşıyan ilk COC puanını almış oldu ve 2 yıl süresince dünya kupalarında yarışma hakkını elde etti.

Snowboard Milli takımlarımız FIS Yarışları için Gürcistan, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya ve Slovenya'da ülkemizi başarıyla temsil etti.

Norveç'in Sjusjoen kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'na uzun bir aradan sonra çok kısa bir hazırlık dönemi geçirip katılan milli takımımız ülkemizi temsil etti. Avrupa Gençler Şampiyonası, bu sezon sporcularımızın katıldığı ilk uluslararası yarışma organizasyonu oldu. Milli sporcularımız Zana Öztunç 123 sporcunun katıldığı yarışmada 49 sporcuyu geride bırakarak 74., Okan Alalma 39 sporcuyu geride bırakarak 84. oldu. Ayrıca 19. Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivaline (EYOF), 3 branşta (Alp Disiplini, Biathlon, Kayaklı Koşu) toplam 24 sporcuyla katıldık."

DHA