Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Cafer Nuroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Soyak eşliğinde kulüp temsilcileri ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Oto, Saklıkent Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Yeni sezon planlamasını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Ali Oto, " Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bu yıl daha titiz bir program yapmaktayız. Bakanlığımızın izin verdiği doğrultuda yarışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz. Tesislerimizin durumunu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA)