Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

At yarışları etkinlikleri çerçevesinde 2 adet İngiliz safkanlara ve 1 adet Arap safkanlara olmak üzere 3 adet yarış yapıldı. 2200 metre İngiliz koşusunda İmam Kaya, 2400 metre Arap koşusunda Ertuğrul Aslan, 2400 metre İngiliz koşusunda Eren Ökten birinci oldu. 1. koşuda bir at ayağından sakatlandı ve 1 jokey yaralandı.

Ardından yağlı güreşler başladı.

İHA