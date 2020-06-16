Katarlılar Göztepe’nin peşinde! Tam 150 milyon Dolar

Dünyanın önemli futbol kulüplerinin peşine düşen Katarlı yatırımcılar gözünü bu kez Süper Lig ekibi Göztepe’ye dikti. Dev sermayeli şirket Sarı-Kırmızlı kulübü satın almak için araştırmalarını tamamladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le temasların başladığı ifade edildi. Konuşulan rakamın 100-150 milyon Dolar arasında olduğu gelen haberler arasında.

Mehmet Sepil kalabilir!

Göztepe’nin satışı için Mehmet Sepil ile görüşmelere başlandığı belirtiliyor. Her fırsatta Göztepe’yi satmayacağını açıklayan Sepil’in ilk başta satışa sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak kulüp, her yıl 50 milyon TL’nin üzerinde zarar ediyor. Türkiye’deki gelirlerin de düşmesiyle başkanın satış ihtimalini değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse Mehmet Sepil 3 yıl daha kulübün başkanlığını sürdürecek. Sarı-Kırmızılı kulübün devri aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

7.5 milyon Dolar’a almıştı...

Mehmet Sepil 2014 yılında 2. Lig’de mücadele eden Göztepe’yi 7.5 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. 1 yıl sonra TFF 1. Lig’e yükselen Sarı-Kırmızılı takım 2 yıl sonra da 14 yıllık özlemin ardından adını Süper Lig’e yazdırmıştı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL