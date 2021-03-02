League of Legends dünyasında oynanması oldukça kolay ama sabır gerektiren şampiyonlardan biridir Katarina. AP suikastçı noxuslu mid herosu olan Katarina şampiyonunun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.

Sinsi Bıçak Katarina

Saldırıları ölümcül boyutlarda, verdiği hüküm kesin olan üst düzey bir Noxus suikastçısı olan Katarina, Efsanevi General Du Couteau'nun en büyük kızıdır. Hasımlarının hiçbir şeyden haberi yokken onları katletmesinden dolayı bu kızı duymayan kalmamıştır.

Kendi yandaşlarını tehlikeye atmak pahasına dahi olsa doymak bilmeyen hırsı yüzünden hedeflerinin peşine düşmekten asla çekinmiyor. Tüm nitelikli güçleri ile Katarina bıçaklarını birer fırtına gibi kullanarak her daim vazifesini yerine getiriyor.

Sinsi Bıçak Katarina Oynanış Biçimi

Her yeni oyuncunun ulaşıp, ilerletip, eğlenebileceği basit ama güzel bir şampiyon olan Katarina’nın pasif skili, Açgözlü, şampiyonun 3 saniye içerisinde öldürdüğü ve asist aldığı rakiplerden dolayı yeteneklerin bekleme sürelerini kısaltan bir skilldir. Şampiyon üzerinden geçtiği hançerler ile etrafındaki düşmanlara hasar verir.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Sıçrayan Bıçak, şampiyon hançer fırlatır ve fırlattığı bu hançerler düşmanlarına büyü hasarı verir. Hançer en yakındaki 2 rakibe vurur. Sonrasında ise hançer önüne gelen ilk hedefin arkasına saplanır. Her zaman ilk hedefe çarptığı yönün aksi tarafa düşer. Sekme sayısına göre her zaman aynı sürede düşer.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Sinsi Çelik, Şampiyon yukarı doğru bir hançer fırlatır. 1.25 saniye kadar sonra içerisinde bitecek şekilde en fazla 90% Hareket Hızı elde eder.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Shunpo ise şampiyonun, bir hedefe ya da hançerin bulunduğu yere ışınlanmasını sağlar. Eğer hedefi bir rakip ise, büyü hasarı verir. Diğer yandan menzili içerisinde bir rakibe saldırır. Eğer şampiyon yerden bir hançer alırsa Shunpo’nun bekleme süresi kısalır.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ölüm Çiçeğinde ise, şampiyon hançerlerini büyük bir hızla en yakındaki 3 rakip şampiyona savurur. Belirli saniyelerle rakiplere büyü hasarı verir. Hançerler rakiplerde ağır yaralara sebebiyet verirken, aynı zamanda onların iyileştirme etkilerini 3 saniyeliğine 40% azaltır.

Sinsi Bıçak Katarina S11 Rün Dizilimi

Kasıldığında ciddi anlamda baş belası kızıl saçlı bir bıçak ustası olan Katarina şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Sıvışma

Son Darbe

Hakimiyet

Açgözlü Avcı

Kan Tadı ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Sinsi Bıçak Katarina S11 Yetenek Skilleri

Shunpo skilinden totemlere atlama etkisi uzun zaman önce kaldırılmıştı. Son zamanlarda da W yeteneğinin değişecek olması gündemde yer edinse de Riot Games'den henüz bir açıklama gelmedi. Sinsi bıçak Katarina şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Sıçrayan Bıçak: 1- 4- 5- 7- 9

Sinsi Çelik: 3- 14- 15- 17- 18

Shunpo: 2- 8- 10- 12- 13

Ölüm Çiçeği: 6- 11- 16

Sinsi Bıçak Katarina S11 Counter Pickler

Katarina şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Diana

Fiddlesticks

Fizz

Maltazar

LeBlanc

Sinsi Bıçak Katarina Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Başlangıç itemleri: Doran'ın Kılıcı, Can İksiri

Orta oyun item dizilimi: Gece Tırpanı, Sihirbaz Pabuçları, Nashor'un Dişi

Full Build: Gece Tırpanı, Sihirbaz Pabuçları, Nashor'un Dişi, Rabadon'un Şapkası, Morellonomikon son olarak Zhonya'nın Kumsaati

Sinsi Bıçak Katarina Kostümleri

Katarina şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Paralı Asker Kostümü

Hakem Kostümü

Bilgewaterlı Kostümü

Cici Kedi Kostümü

Başkomutandan Kostümü

Kum Fırtınası Kostümü

Kar Katili Kostümü

Savaş Ustası Kostümü

KOD ADI Kostümü