Katarina Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Katarina İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Peki League of Legends şampiyonlarının / kararkterlerinin özellikleri neler? İşte karşımızda Katarina. Katarina'nın özelliklerini gözden geçirelim.
League of Legends dünyasında oynanması oldukça kolay ama sabır gerektiren şampiyonlardan biridir Katarina. AP suikastçı noxuslu mid herosu olan Katarina şampiyonunun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.
Sinsi Bıçak Katarina
Saldırıları ölümcül boyutlarda, verdiği hüküm kesin olan üst düzey bir Noxus suikastçısı olan Katarina, Efsanevi General Du Couteau'nun en büyük kızıdır. Hasımlarının hiçbir şeyden haberi yokken onları katletmesinden dolayı bu kızı duymayan kalmamıştır.
Kendi yandaşlarını tehlikeye atmak pahasına dahi olsa doymak bilmeyen hırsı yüzünden hedeflerinin peşine düşmekten asla çekinmiyor. Tüm nitelikli güçleri ile Katarina bıçaklarını birer fırtına gibi kullanarak her daim vazifesini yerine getiriyor.
Sinsi Bıçak Katarina Oynanış Biçimi
Her yeni oyuncunun ulaşıp, ilerletip, eğlenebileceği basit ama güzel bir şampiyon olan Katarina’nın pasif skili, Açgözlü, şampiyonun 3 saniye içerisinde öldürdüğü ve asist aldığı rakiplerden dolayı yeteneklerin bekleme sürelerini kısaltan bir skilldir. Şampiyon üzerinden geçtiği hançerler ile etrafındaki düşmanlara hasar verir.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Sıçrayan Bıçak, şampiyon hançer fırlatır ve fırlattığı bu hançerler düşmanlarına büyü hasarı verir. Hançer en yakındaki 2 rakibe vurur. Sonrasında ise hançer önüne gelen ilk hedefin arkasına saplanır. Her zaman ilk hedefe çarptığı yönün aksi tarafa düşer. Sekme sayısına göre her zaman aynı sürede düşer.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Sinsi Çelik, Şampiyon yukarı doğru bir hançer fırlatır. 1.25 saniye kadar sonra içerisinde bitecek şekilde en fazla 90% Hareket Hızı elde eder.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Shunpo ise şampiyonun, bir hedefe ya da hançerin bulunduğu yere ışınlanmasını sağlar. Eğer hedefi bir rakip ise, büyü hasarı verir. Diğer yandan menzili içerisinde bir rakibe saldırır. Eğer şampiyon yerden bir hançer alırsa Shunpo’nun bekleme süresi kısalır.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ölüm Çiçeğinde ise, şampiyon hançerlerini büyük bir hızla en yakındaki 3 rakip şampiyona savurur. Belirli saniyelerle rakiplere büyü hasarı verir. Hançerler rakiplerde ağır yaralara sebebiyet verirken, aynı zamanda onların iyileştirme etkilerini 3 saniyeliğine 40% azaltır.
Sinsi Bıçak Katarina S11 Rün Dizilimi
Kasıldığında ciddi anlamda baş belası kızıl saçlı bir bıçak ustası olan Katarina şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;
İsabet
Yenilmez
Zafer
Efsane: Sıvışma
Son Darbe
Hakimiyet
Açgözlü Avcı
Kan Tadı ayrıca;
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Sinsi Bıçak Katarina S11 Yetenek Skilleri
Shunpo skilinden totemlere atlama etkisi uzun zaman önce kaldırılmıştı. Son zamanlarda da W yeteneğinin değişecek olması gündemde yer edinse de Riot Games'den henüz bir açıklama gelmedi. Sinsi bıçak Katarina şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;
Sıçrayan Bıçak: 1- 4- 5- 7- 9
Sinsi Çelik: 3- 14- 15- 17- 18
Shunpo: 2- 8- 10- 12- 13
Ölüm Çiçeği: 6- 11- 16
Sinsi Bıçak Katarina S11 Counter Pickler
Katarina şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Diana
Fiddlesticks
Fizz
Maltazar
LeBlanc
Sinsi Bıçak Katarina Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.
Başlangıç itemleri: Doran'ın Kılıcı, Can İksiri
Orta oyun item dizilimi: Gece Tırpanı, Sihirbaz Pabuçları, Nashor'un Dişi
Full Build: Gece Tırpanı, Sihirbaz Pabuçları, Nashor'un Dişi, Rabadon'un Şapkası, Morellonomikon son olarak Zhonya'nın Kumsaati
Sinsi Bıçak Katarina Kostümleri
Katarina şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Paralı Asker Kostümü
Hakem Kostümü
Bilgewaterlı Kostümü
Cici Kedi Kostümü
Başkomutandan Kostümü
Kum Fırtınası Kostümü
Kar Katili Kostümü
Savaş Ustası Kostümü
KOD ADI Kostümü