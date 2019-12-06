Katar'dan Galatasaray'a sürpriz teklif!

İlk yarının bitmesine 4 hafta kala Galatasaray'a Katar'dan Ocak ayı için sürpriz bir teklif geldi.

06 Aralık 2019, Cuma 12:53
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Katar'dan Galatasaray'a sürpriz teklif!

Ligde ilk yarının bitimine sayılı günler kala Galatasaray’a Katar’dan kamp teklifi geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edildi.

Tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı turnuvaya katılıp katılmama kararı sarı kırmızılılar tarafından daha sonra verilecek.

Öte yandan sarı kırmızılı ekipte Mario Lemina ve Şener Özbayraklı sevinci yaşanıyor. İki futbolcu da antrenmanlara başladı ve görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Kaynak: Hürriyet

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